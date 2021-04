vor 18 Min.

"Mein Lokal, Dein Lokal": Ein Gundelfinger Gastronom im Fernsehen

Hendrik Ketter nimmt mit seinem Lokal Neuhof am See in Gundelfingen bei der Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Kabel eins teil. Seine Küche beschreibt der Inhaber als modern, regional und trotzdem gehoben.

Plus Das Restaurant Neuhof am See ist in der Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal" zu sehen. Küchenchef und Inhaber Hendrik Ketter verrät, wie die Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen abliefen.

Von Tanja Ferrari

Wenn er seine Messer in der Hand hält, ist Hendrik Ketter in seinem Element. Dann wird gehackt, geschnitten und filetiert. Seit sechs Jahren zaubert der Küchenchef im Gundelfinger Neuhof am See schon hinter dem Herd. Modern, regional und trotzdem gehoben – so lautet das Motto.

