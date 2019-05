vor 21 Min.

Meisterpianist kommt in Synagoge

Konzert mit Har-Zahav in Binswangen

Auf seiner aktuellen Tour mit neuer CD-Veröffentlichung gastiert Meisterpianist Menachem Har-Zahav bei uns in der Region. Ausnahmekünstler Har-Zahav, der hier die Freunde virtuoser und ausdrucksstarker Klaviermusik bereits mehrfach begeistert hat, präsentiert am Sonntag, 19. Mai, um 17 Uhr in der Synagoge Binswangen mit Ludwig van Beethovens Mondschein-Sonate und weiteren berühmten Werken von Johannes Brahms (1833–1897) und Sergei Rachmaninow (1873–1943) einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die Klavierliteratur. So werden unter anderem auch von Brahms die Klavierstücke Op. 119 und die Variationen über ein Thema von Corelli von Rachmaninow vorgetragen. Konzertbeginn ist um 17 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr. Reservierungen nimmt der Förderkreis Synagoge Binswangen unter 09071/51145 entgegen. (pm)

Themen Folgen