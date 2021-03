10:45 Uhr

Messe trotz Corona: Landrat Leo Schrell blickt auf die WIR 2020 zurück

Wann wird es wieder so voll? Das Bild stammt von der WIR 2020. Nur wenige Tage später hat das Coronavirus den Landkreis erreicht.

Tausende kommen Anfang März 2020 zur WIR in Dillingen. Dass es sich dabei um die vorerst letzte Großveranstaltung handeln wird, hatte damals keiner gedacht.

Von Cordula Homann

Während sich in anderen Regionen schon Anfang März das damals neuartige Coronavirus ausbreitete, herrschte in Dillingen Sonne satt ohne einen einzigen Corona-Fall. Von 5. bis 8. März fand die große Dillinger Wirtschafts-, Informations- und Regionalmesse WIR statt. Es sollte die vorerst letzte Großveranstaltung sein. Am 18. März wurde der erste Corona-Fall im Landkreis Dillingen bekannt. Wir haben mit Dillingens Landrat Leo Schrell über die Zeit gesprochen.

Wenige Tage vor der WIR2020 tauchen erste Einzelfälle auf. Was gab den Ausschlag, die WIR doch stattfinden zu lassen?

Leo Schrell: Es gab im Landkreis Dillingen zu Beginn und auch während der WIR 2020 keinen einzigen bestätigten Coronafall und auch vom Gesundheitsministerium gab es keine Empfehlung oder gar Weisung, die Ausstellung abzusagen. Zudem hatten wir ein schlüssiges Hygiene- und Sicherheitskonzept.

Wie blicken Sie nach dem einen Jahr auf diese Entscheidung zurück?

Schrell: Aus heutiger Sicht hatten wir mit der WIR 2020 wohl auch ein wenig Glück.

Ist Ihnen ein Moment auf der WIR2020 in besonderer Erinnerung geblieben?

Schrell: Der Sonntagabend um 18 Uhr. Als die Ausstellung geschlossen wurde, waren die Verantwortlichen erleichtert und zufrieden mit dem Verlauf.

Auf der WIR2020 galten schon einige Hygieneregeln. War die Veranstaltung beispielgebend dafür, wie künftig solche Veranstaltungen stattfinden könnten?

Schrell: Die auf der WIR 2020 gültigen Hygieneregeln haben sich bewährt und könnten künftig die Grundlage für entsprechende Konzepte solcher Veranstaltungen sein.

Was denken Sie, wann kann so eine Veranstaltung wieder stattfinden?

Schrell: Ich kann nur spekulieren, weil ich die Corona-Entwicklung nicht vorhersehen kann. Allerdings gehe ich davon aus, dass in 2022 wieder solche Veranstaltungen stattfinden können.

