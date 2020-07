09:36 Uhr

Messer-Angriff: Mann geht in Lauingen auf 22-Jährigen los

Ein bisher Unbekannter griff in der Nacht auf Donnerstag einen 22-Jährigen in Lauingen mit einem Messer an. Jetzt sucht ihn die Polizei.

Ein 22-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag in Lauingen mit einem Messer attackiert worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der junge Mann gegen 3.20 Uhr im Bereich des Marktplatzes angegriffen und mit dem Messer am Bein verletzt. Es handelt sich dabei um gefährliche Körperverletzung. Der Täter, ein laut Polizei dunkelhäutiger Mann mit schwarzem Jogginganzug mit weißen Streifen, floh anschließend in Richtung Zenetti-Passage.

Messerangriff in Lauingen: Polizei fahndet nach dem Täter

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ergebnislos. Hintergründe zur Tat sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, heißt es weiter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (pol)

