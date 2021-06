Bauboom im Landkreis Dillingen: Aber die Rohstoffe werden knapp

Plus Die Auftragsbücher der Bauunternehmen im Landkreis Dillingen sind voll – doch die Lager sind leer. Rohstoffe sind nicht das einzige, das fehlt.

Der bundesweite Bau-Boom hält auch im Landkreis Dillingen weiter an. „Es wird nach wie vor sehr viel gebaut und weiterhin werden neue Bauanträge eingereicht“, betont Christoph Schweyer, Geschäftsführer der Bau-Innung Nordschwaben. Karl Bauer, Regionalleiter der IG Bau, kann das nur bestätigen.