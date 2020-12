vor 33 Min.

Millioneninvestition: Die Caritas baut in Dillingen ein soziales Begegnungszentrum

So ähnlich soll das soziale Begegnungszentrum des Kreiscaritasverbands in Dillingen einmal aussehen. Das Projekt wird etwa 4,2 Millionen Euro kosten und die verschiedenen Angebote der Caritas an einem Ort vereinen. Der Dillinger Stadtrat hat dafür die Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 150000 Euro beschlossen.

Plus Der Kreisverband investiert 4,2 Millionen Euro in einen Neubau am Reitweg in Dillingen. Oberbürgermeister Kunz sagt, diese Nachricht sei für viele Menschen eine Art Weihnachtsgeschenk.

Von Berthold Veh

Die Tagesordnung der letzten Sitzung in diesem Corona-Jahr arbeitet der Dillinger Stadtrat erneut in einem rekordverdächtigen Tempo ab. Nach etwa zehn Minuten ist der öffentliche Teil im Stadtsaal beendet – der Dank am Jahresende inbegriffen. Damit die öffentliche Beratung in Zeiten der Pandemie möglichst kurz gehalten werden kann, haben die Räte die Themen in einer Videokonferenz vorberaten. Eines davon ist „ein Leuchtturmprojekt“, wie Oberbürgermeister Frank Kunz anmerkt. Der Caritas-Kreisverband wird am Reitweg in Dillingen ein soziales Begegnungszentrum bauen. Spatenstich für das 4,2-Millionen-Euro-Projekt soll im Frühjahr sein. Mit der Eröffnung sei im Jahr 2022 zu rechnen, informiert der Vorsitzende des Kreiscaritasverbands, Stephan Wolk, am Mittwochnachmittag in einer Videokonferenz.

Er und Kreisgeschäftsführer Stephan Borggreve erklären dabei, welche Vorteile der Neubau dieses Begegnungszentrums hat. Bisher sind die Hauptgeschäftsstelle der Caritas mit ihren Sozialberatungsangeboten, die Tagesstätte für psychische Gesundheit und die Ausgabestelle der Tafel auf drei verschiedene Orte in Dillingen verteilt. In der Geschäftsstelle im alten Krankenhaus herrsche aber große Raumnot, mehrere Mitarbeiter müssen sich Büroräume teilen. Der Vermieter Regens Wagner plane zudem eine Grundsanierung oder gar einen Abriss des Gebäudes. Auch die Tagesstätte für psychische Gesundheit brauche eine Erweiterung, da auch hier die Räume nicht ausreichten und den heutigen Anforderungen an die Beschäftigung behinderter Menschen nicht mehr entsprächen, erläutert Wolk. Und in der zentralen Ausgabestelle der Dillinger Tafel bestehe ebenfalls Handlungsbedarf. Es gebe keinen Wartebereich, die Bedürftigen stünden im Freien und teils auch auf der Straße.

Das Begegnungszentrum der Caritas in Dillingen entsteht auf einer bereits versiegelten Fläche

Deshalb habe sich der Kreiscaritasverband, der inzwischen 40 hauptamtliche und etwa 360 ehrenamtliche Mitarbeiter zählt, zum Bau des sozialen Begegnungszentrums am Reitweg in Dillingen entschlossen. Das Grundstück gehört den Dillinger Franziskanerinnen, die es der Caritas auf Basis eines Erbbaupachtvertrags überlassen. Auf dem Areal steht ein sanierungsbedürftiges Schreinereigebäude, das abgerissen wird. In dem Zentrum werden für die Caritas etwa 1770 Quadratmeter Nutzfläche entstehen.

Das zweigeschossige Gebäude hat das Büro Gumpp-Heigl-Schmitt entworfen, das in der Umsetzung mit den Höchstädter Architekten Serafina Eipert und Wolfram Winter zusammenarbeitet. Winter betont gegenüber unserer Zeitung, dass das Gebäude unter ökologischen Gesichtspunkten errichtet werde. Der Keller werde nicht zu groß, das Begegnungszentrum so weit wie möglich in Holzbauweise erstellt. Das Bauwerk entstehe auf einer bereits versiegelten Fläche, teilt Wolfram Winter mit. Das Dach werde begrünt, und es werde eine Fotovoltaikanlage installiert. Ob das Regenwasser auf dem Grundstück versickert werden kann, müsse noch geprüft werden, sagt Architekt Winter auf Anfrage.

Borggreve betont, dass durch die Zusammenfassung aller Dienste und Angebote der Caritas an einem Ort viele Synergieeffekte entstehen werden. Ratsuchende Menschen hätten dort sehr schnell einen Zugang zu den Hilfeleistungen. Im Erdgeschoss werden die Tafel und die Tagesstätte unterkommen. Im Obergeschoss die Allgemeine Sozialberatung, der Sozialpsychiatrische Dienst, die Kurberatung, die Schuldner- und Insolvenzberatung, der ambulante Hospizdienst, das ambulant betreute Wohnen und die Suchtfachambulanz. Auch die Räume für die Verwaltung und die Geschäftsführung sind dort untergebracht. Es werde ein Haus der kurzen Wege. Bedürftige der Tafel etwa sollen gleich die Sozialberatungs-Angebote nutzen können. Wenn sich bei Besuchern der Tagesstätte beispielsweise ein Bedarf für Schuldner- oder Suchtberatung herausstellen sollte, könnten diese gleich angeboten werden. „Es wird auch ein Bistrobereich eingerichtet“, erläutert Borggreve. „Hier soll ein Ort für soziale Begegnungen entstehen“, hofft der Geschäftsführer.

Die Stadt Dillingen bezuschusst den Bau der Caritas

Oberbürgermeister Kunz begrüßt das Projekt. Dillingen trage mit Stolz das Prädikat „Stadt der Caritas“ – im Sinne christlicher Nächstenliebe und Wohltätigkeit. Ihn freue es, dass sich die Caritas als Institution nun entschieden habe, mehr als vier Millionen Euro in das neue Zentrum zu investieren, sagt Kunz: „Für Dillingen und für ganz viele Menschen hier bei uns ist diese Nachricht wie eine Art vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.“ Und dies deshalb, weil das neue Begegnungszentrum Mitbürgern eine Anlaufstelle bieten werde, die vielleicht nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Dem „starken Team“ von engagierten Ehrenamtlichen werde das Haus ein attraktives Umfeld für ihren Einsatz bieten, ist sich Kunz sicher. Und die vielfältige Arbeit der Hauptamtlichen könne so noch besser gebündelt werden.

In der Sitzung des Dillinger Stadtrats hat es zuvor keine Debatte gegeben. Das Gremium beschloss einstimmig, das Caritas-Begegnungszentrum mit 150.000 Euro zu bezuschussen.

