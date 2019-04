vor 17 Min.

Miss Zusamtal: So schön ist unsere Jury!

Zwei preisgekrönte Schönheiten suchen beim Wertinger Volksfest Miss und Mister Zusamtal. Worauf die Expertinnen achten.

Von Marion Buk-Kluger

Wer ist die oder der Schönste im Zusamtaler Land? Beim Wertinger Volksfest gibt es auch heuer wieder traditionell die beliebte Wahl zur Miss und zum Mister Zusamtal in Kooperation mit der Wertinger Zeitung. Die Teilnehmer sollen mit ihrer Natürlichkeit und dem feschesten Dirndl- oder Lederhosen-Auftritt zunächst beim Publikum im Online-Prevoting und dann bei der Jury in der Endrunde am Vatertag punkten.

In Dirndl und Lederhose

Mit entscheiden werden dann zwei hübsche Damen, die selbst wissen, wie es ist, vor einer Jury zu bestehen: Zum einen ist das Maren Tschinkel, die Miss Earth Germany 2018, und zum anderen Mona Schafnitzl, die Miss Grand Germany 2018/19.

Das ist Maren Tschinkel, Miss Earth Germany. Bild: Phoowin Auttrasingha

Beide finden Dirndl toll. „Ich trage selbst zwar weniger Tracht, aber es ist eine Art nationales Outfit. Außerdem freue ich mich, in der Jury zu sein, da ich meine erste Wahl in einem Dirndl gewonnen habe“, so Mona Schafnitzl, die sich von den Teilnehmern Selbstbewusstsein wünscht, aber auch, dass diese gut auf dem Laufsteg agieren und vielleicht die ein oder andere Pose zeigen. „Ansonsten sollten Dirndl und Lederhose gut passen.“

Wettbewerb beim Wertinger Volksfest

Auch für Maren Tschinkel zählt das Aussehen, aber sie fügt an: „Es ist das Erste, was auffällt, was jedoch am Ende zählt, ist was dahinter steckt.“ Sie freut sich auf die Teilnehmer, „ganz egal, wer am Ende gewinnen wird“. Für die beiden wird der Besuch in Wertingen zudem Gelegenheit sein, einmal wieder auf einem Volksfest feiern zu können.

Das ist Mona Schafnitzl, Miss Grand Germany. Bild: Phoowin Auttrasingha

Maren ist, neben ihrem BWL-Studium in Augsburg, als Model international viel unterwegs, kam gerade von einem Shooting in Mexiko zurück. Auch Mona ist als Model gefragt, soll demnächst sogar in Cannes bei einer Miss-Wahl teilnehmen, bevor sie selbst auf dem Wertinger Volksfest mit entscheidet, wer die neue Miss und der neue Mister Zusamtal werden.

Auf zur Foto-Ecke unserer Zeitung

Das Casting zu Wahl findet am Freitag, 24. Mai, bei der Nacht der Tracht auf dem Wertinger Volksfest an der Foto-Ecke der Wertinger Zeitung statt. Jede/-r Teilnehmer/-in hat dabei bereits die Chance auf den Gewinn einer Reise, erhält nämlich ein Los. Nur bei Anwesenheit am 30. Mai ist jedoch der Gewinn garantiert. Onlineunter www.wertinger-zeitung.de werden die Kandidaten dann vorgestellt und die zehn Finalisten ermittelt, die am Vatertag beim Finale antreten.

Themen Folgen