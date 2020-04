09:10 Uhr

Mit 2,5 Promille mit dem Fahrrad durch Lauingen

Ein 40-jähriger Mann ist in Schlangenlinien durch Lauingen gefahren. Bis die Polizei kam.

Beamten der Dillinger Polizei haben am Ostermontag gegen 23.45 Uhr in der Frühlingsstraße in Lauingen einen 40-Jährigen kontrolliert – er war aufgefallen, weil er mit seinem Fahrrad Schlangenlinien gefahren ist.

Gegen ihn wird ein Verfahren eingeleitet

Wie sich herausstellte, war der Mann erheblich alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 40-Jährigen untersagt und bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, teilt die Polizei mit. (pol)

