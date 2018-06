07.06.2018

Mit Gottes Hilfe und viel Liebe seit 60 Jahren verheiratet

Charlotte und Josef Gerstmayr aus Hochstein feiern heute ihr besonderes Ehejubiläum. Ihr Geheimnis

Von Horst von Weitershausen

Seit 60 Jahren sind Charlotte und Josef Gerstmayr ineinander verliebt und auch so lange verheiratet. „Mit dem 7. Juni 1958 begann unser gemeinsames Glück“, sagen die Eheleute aus Hochstein. Am heutigen Donnerstag feiern sie ihre Diamantene Hochzeit. „Eine Zeit, begleitet von unserem Herrgott, die auch nicht immer leicht war“, erzählen sie. Doch auch schwere Zeiten haben sie miteinander überwunden.

Schon seit Mitte der 1950er-Jahre hatte Josef Gerstmayr ein Auge auf Charlotte aus Schwenningen geworfen, die des Öfteren ihre in Hochstein verheiratete Schwester Maria besuchte. „Wir hatten uns dann auch schon mal getroffen“, sagt Charlotte. Doch so richtig gefunkt zwischen den beiden hat es laut Josef Gerstmayr bei einer Hochzeit von Freunden, zu der sie gemeinsam eingeladen waren. Alsbald stand das eigene Hochzeitsdatum des Hochsteiner Nebenerwerbslandwirts und Waldarbeiters sowie der Tochter aus einem landwirtschaftlichen Anwesen fest. Geheiratet wurde in der Pfarrkirche von Bissingen. Gemeinsam haben sie fünf Kinder großgezogen. Neben der Kindererziehung hielt Ehefrau Charlotte mit den Eltern Gerstmayr den landwirtschaftlichen Betrieb auf Vordermann, während ihr Josef neben seiner Beschäftigung als Waldarbeiter die Feldarbeit übernommen hatte.

Darüber hinaus hatte er 1977 die Arbeit als Mesner in Hochstein von seinem Vater geerbt, der wiederum schon das Amt von seinem Vater übernommen hatte. „Wir sind sozusagen die Mesner-Dynastie von Hochstein in dritter Generation“, sagt Gerstmayr, der „so nebenbei“ auch noch für 30 Jahre als Kirchenpfleger in der Pfarrgemeinde tätig war. „Gottesdienste werden nur noch fünfmal im Jahr bei uns in Hochstein gefeiert“, sagt der Mesner, doch jeden Sonntag gebe es eine Andacht oder Rosenkranz.

Was ihr Geheimnis ihrer langen Ehe ist? Da sind sich die Jubilare schnell einig: Liebe, Zuneigung und großes Gottvertrauen. Gerade der Glaube an Gott habe sie immer sehr verbunden, sagen sie. So besuchen sie jeden Sonntag den Gottesdienst in Bissingen und an jeden 13. des Monats die Fatimafeier in Mönchsdeggingen. Ihren Ehrentag feiert das Jubelpaar am kommenden Samstag mit Familie, Verwandten und Freunden im Gasthof Krone in Bissingen.

Themen Folgen