Mit Hubschrauber in die Klinik

Ein Rettungshubschrauber ist am Freitag im Lauinger Stadtteil Faimingen zum Einsatz gekommen (Symbolfoto).

13-jähriger Radler prallt in Faimingen gegen geparktes Auto. Der Junge erleidet dabei Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber ist am Freitag im Lauinger Stadtteil Faimingen zum Einsatz gekommen. Ein 13-jähriger Radler war um 12.30 Uhr in der Magnus-Scheller-Straße auf ein geparktes Fahrzeug aufgefahren. Der Junge erlitt dadurch Verletzungen am Knie. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung nach Augsburg gebracht. (pol)

