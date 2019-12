vor 18 Min.

Mit Kieferbruch im Krankenhaus: Polizei sucht fünf Schläger

In Dillingen kommt es am Samstagmorgen zu einer Prügelei. Dabei wird ein 26-Jähriger schwer verletzt. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Die Dillinger Polizei sucht fünf Personen, die in eine Prügelei verwickelt waren. Nach Polizeiangaben traf am Samstag gegen 3.30 Uhr diese Personengruppe von fünf Männern auf eine entgegenkommende Gruppe bestehend aus sechs Männern, als diese sich Am Stadtberg in Dillingen begegneten. Nach einem anfänglichen Wortgefecht kam es zur körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde ein 26-jähriger Mann aus dem Raum Frickenhausen heftig ins Gesicht geschlagen. Sein 24-jähriger Begleiter wurde ebenfalls mit dem Knie getreten und am Boden liegend getreten. Anschließend flüchteten die Schläger über die Seelgasse ins Jakobstal weiter in unbekannte Richtung.

Dillingen: 26-Jähriger muss mit Kieferbruch ins Krankenhaus

Die verletzten Männer begaben sich im Anschluss mit einem Taxi ins Krankenhaus. Hierbei wurde festgestellt, dass der 26-Jährige einen Kieferbruch erlitten hatte und er deshalb ins Bundeswehrkrankenhaus Ulm verlegt werden musste. Sein Begleiter erlitt durch die Tritte leichte Verletzungen. Eine Anzeige gaben die Opfer erst am Tag darauf auf.

Polizei sucht nach fünf Schlägern

Die Tätergruppe bestand laut Polizei aus fünf Personen, die nach ersten Zeugenaussagen als südländische und deutsche Jugendliche/Heranwachsende beschrieben wurde. Ein Täter wurde als etwa 1,75 Meter groß, circa 23 Jahre, kräftig, bekleidet mit silberner Halskette über weißen T-Shirt und dunkler Jacke mit Fellkragen, beschrieben. Ein zweiter Täter war demnach etwa 1,87 Meter groß, circa 20 Jahre alt, hager und mit karierter Jacke bekleidet. (pol)

Die Polizei Dillingen bittet Zeugen, die Hinweise auf die gesuchten Personen geben können, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden.

