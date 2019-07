00:35 Uhr

Mit Miss Marple und der Queen

Der Förderkreis Schloss Höchstädt zieht positive Bilanz. Workshops und ein buntes Rahmenprogramm kommen gut an

Die Bilanz des Förderkreises Schloss Höchstädt nach den beiden Tagen, an denen das europäische Filmfestival im Höchstädter Schloss stattgefunden hat, fällt insgesamt positiv aus: An der Vorführung des französischen Films „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“ nahmen laut Pressemitteilung insgesamt 160 Schüler aus den drei Gymnasien Dillingen (Johann-Michael-Sailer), Lauingen und Donauwörth teil. Bereits im Vorfeld wurde Organisator Manuel Knoll auf Bayern 2 über den Verlauf der Veranstaltung interviewt. Begrüßt wurden die Schüler vom französischen Kulturattaché Louis Marandet aus München sowie von Bürgermeister Gerrit Maneth. Die Workshops zur Aufbereitung des Films, die auch in diesem Jahr wieder von deutschen und französischen Studenten der Bauhaus-Universität Weimar und der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt durchgeführt wurden, fanden positiven Anklang bei den Jugendlichen.

Der Seniorennachmittag war mit 80 Teilnehmern ebenfalls gut besucht. Gezeigt wurde der Klassiker „Miss Marple: 16 Uhr 50 ab Paddington“. Das spätere Rahmenprogramm im Schlosscafé stand dann ganz im Zeichen Großbritanniens: Wie bei einer echten britischen Tea Time gab es Tee, Scones und Streuselkuchen. Nahezu alle Besucher des Films ließen sich das genauso wenig entgehen wie einen weiteren besonderen Programmpunkt an diesem Tag: nämlich den Auftritt des Förderkreismitglieds Toni Miller als Queen des Vereinigten Königreichs. Ein weiteres Highlight des ersten Tages stellten außerdem die beiden britischen Oldtimer, die Stadtrat Gerhard Polifka im Schlosshof ausstellte, dar. Sie wurden von zahlreichen Besuchern vor und nach den Filmvorführungen näher begutachtet. Das Finale des Europäischen Filmfestivals war der Film „The King’s Speech – Die Rede des Königs“ mit 120 Besuchern.

Nachdem das Wetter einen britischen Abend im Schlosshof verhinderte, fanden die Feierlichkeiten im Schlosskeller statt, der ähnlich wie bei einem britischen Streetfestival mit Miniatur-Union-Jacks geschmückt und bunt beleuchtet war. Für Unterhaltung sorgte neben der Musik von Sabine Jahrisch der Dartclub Deisenhofen, der zugunsten der Kartei der Not einen kleinen Dartwettbewerb veranstaltete. Gewinner war Bürgermeister Gerrit Maneth. Er bekam als Preis einen Korb mit britischen Spezialitäten überreicht, den Pharmaunternehmer David Clarke aus Großbritannien mitgebracht hatte.

Die Vorsitzende des Förderkreises Schloss Höchstädt, Hildegard Wanner, sagte danach: „Ich freue mich, dass wir insgesamt über 350 Teilnehmer an den beiden Tagen im Schloss begrüßen konnten.“ Ähnlich sieht es die Geschäftsführerin des Vereins, Nicola Thanner: „Der Aufwand der vergangenen Wochen hat sich gelohnt: Das Europäische Filmfestival des Förderkreises hat sich auch im dritten Jahr bewährt.“ Außerdem freue sie sich darüber, dass das erweiterte Rahmenprogramm bei den Teilnehmern gut angekommen sei. (pm)

