04.11.2019

Mit allerfeinstem scharfen Biss

Waidlerisches Ungschminggd-Gastspiel in Lutzingen

Von Horst von Weitershausen

Sie fühlen sich wohl in Lutzingen, die drei von der „waidler Boygroup Ungschminggd“. Dies zeigte sich einmal mehr bei ihrem zweistündigen Gastspiel im IBL mit ihrem Programm „’s Beste“.

In einem perfekt geschnürten Gesamtpaket aus hochwertigen wortwitzigen Texten und gekonnt handgemachter Musik servieren die drei Comedians aus Kirchberg im Wald ihrem Publikum stets anspruchsvolles waidlerisches Musikkabarett vom Allerfeinsten.

Feinsinnig, wortgewandt, bissig, direkt und doch unglaublich humorvoll servieren sie ihrem Publikum mit lachmuskelstrapazierender, augenzwinkernder Schonungslosigkeit „’s Beste“, was sie seit ihren Anfängen auf den Wirtshausbühnen zwischen Nieder- und Oberbayern, Schwaben und Österreich in ihrem waidlerischen Dialekt vorgetragen haben. Von Beginn an herrscht im IBL ein nie abreißender Kontakt zum Publikum und ein „Translater“ wird nur in den seltensten Fällen wirklich gebraucht.

Mit scharfem Biss klagen sie in feinem harmonischen Satzgesang, dass alles ungemütlicher, unmenschlicher, unhandlicher, auch unpersönlicher geworden ist: „Koi Wirtschaft im Dorf, koi Kramerlies, koiner will mehr kocha.“ Die Geburtsstunde des Thermomix ist gekommen, und das Ende des Leichenschmauses mit Schweinsbraten in brauner Kruste und Semmelknödeln ebenso. „Wer will denn da überhaupt noch sterben?“ Unggschminggd bayerisch derb geht es über in den Geschlechterkrieg zwischen Mann und Frau unter Einbeziehung von Divers.

Stress bei der Partnersuche, das komplizierte bipolare Zusammenleben und die unvermeidbare „Manner-Gripp’“. Tosender Schlussapplaus forderte vier Zugaben.