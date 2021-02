vor 34 Min.

Mit der AfD zum Milch holen

Bundestagsabgeordneter Peter Felser stammt aus Schretzheim. Jetzt besucht er die Heimat

Kürzlich bekam die AfD/REP Fraktionsgemeinschaft im Kreistag Dillingen Besuch. Zu Gast war der aus Dillingen-Schretzheim stammende Bundestagsabgeordnete Peter Felser (AfD). Erste Station des stellvertretenden Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion, der neben vielen weiteren Funktionen auch Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft im Bundestag ist, war Blindheim. Dort wurde frische Bauernmilch aus dem Automaten gezapft. Anschließend gab es einen kurzen Halt mit Information im möglichen Flutpoldergebiet bei Gremheim.

Kurze Station wurde bei einer neu errichteten Kapelle bei Oberthürheim gemacht. Kreisrat Erich Seiler informierte dort über die sieben Denzel-Kapellen im Landkreis. Außerdem gab es eine Gedenkminute für verfolgte Christen.

In Wertingen wurde Felser von Kreisrat Peter Holfeld und weiteren Vorstandsmitgliedern des dortigen Ortsverbands der AfD begrüßt. Es bestand Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Abgeordneten, was nicht nur von AfD-Mitgliedern, sondern laut Pressemitteilung auch von Wertinger Bürgern und Unternehmer genutzt wurde. Ein Appell an alle Politiker war, von allgemeinen Kontaktbeschränkungen auf zielgerichtete effiziente Maßnahmen in Bezug auf Corona überzugehen, da die Kollateralschäden für die Wirtschaft zu hoch seien.

Danach waren Felser und sein Mitarbeiter und Vorstandsmitglied im Bezirk Schwaben der AfD, Roland Aicher, zu Gast bei der in privaten Räumen stattfindenden Vorstandssitzung der AfD/REP Fraktionsgemeinschaft.

Allgemein wurde bedauert, dass die Sitzung nicht in einer Gaststätte durchgeführt werden konnte. Im Jahresrückblick sagte Vorsitzender Seiler, dass es 2020, soweit ihm bekannt, keine Fälle einer Infektion bei Mitgliedern der AfD, Republikaner und bei Besuchern ihrer Veranstaltungen im Landkreis Dillingen gegeben habe.

Übereinstimmung herrschte bei der Zustimmung zum Erhalt beider Kreiskliniken im Landkreis. Allerdings wurde Kritik geübt, dass mehrere Anträge der Fraktionsgemeinschaft nur ausweichend beantwortet worden seien. Der letzte Antrag wegen Information über infizierte Personen, Todesopfer und Infektionswege durch das Coronavirus im Landkreis Dillingen sei nur soweit beantwortet worden, dass sich Informationen dazu auf der Homepage des Landkreises befinden. Das sei, so die geschlossene Meinung, verbesserungswürdig.

Die Anwesenden bedauerten au-ßerdem, dass die Landwirte immer mehr „Scheinselbstständige“ seien, abhängig von Ausgleichszahlungen der EU. Die Fraktionsgemeinschaft ist sich einig, dass regionale Lebensmittel und Direktvermarktung gestärkt werden sollen. Ein weiteres Problem der Landwirtschaft besteht durch die Verknappung des Bodens. Ein Drittel der Investoren im Land seien landwirtschaftsfremde und ausländische Investoren. Die AfD richtet sich laut Mitteilung gegen den Verkauf von Grund und Boden an ausländische Spekulanten und kämpft für eine Renationalisierung der Landwirtschaft. Danach ging es um die Änderung des Bundesjagdgesetzes, Bundesnaturschutzgesetzes und des Waffengesetzes. Der Waldumbau soll nicht von der Angst vor dem Klimawandel getrieben sein, sondern durch sachliche Argumente begleitet werden. Felser nannte die Verbesserung von forstlichem Saatgut. Er lehnt auch die Verschärfung des Waffenrechts bei Jägern ab. Jäger sorgten nur für eine Balance zwischen Wald und Wild.

Ein wichtiges Thema war die erwartete Insolvenzwelle. Zwar ist die Insolvenzanmeldepflicht ausgesetzt, doch sollten sich insolvente Unternehmer genau überlegen, ob sie ihre Lage nicht bereits jetzt kundtun und anmelden. (pm)

