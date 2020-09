16.09.2020

Mit rotem Kleid zu grünen Ideen

Eine 54-jährige Binswangenerin engagiert sich sowohl im Kreis als auch im Bezirk

Von Von Birgit Alexandra Hassan

Landkreis Freunde aus dem Sandkasten hat sie heute keine mehr. Dafür ist sie als Kind zu oft umgezogen. Der Vater war Berufssoldat. Die Kinder hatten sich somit an die ständigen Ortswechsel zu gewöhnen. Als ob sie es geahnt hätte, dass sie sich an diesem Ort - in Kaufbeuren - endlich länger niederlassen würden, hat sie sich als Achtjährige lachend auf der Gartenmauer des neuen Hauses von ihrem Vater fotografieren lassen - mit rotem Kleid. Heute verbindet man die mittlerweile 54-Jährige mit einer anderen Farbe: grün. Nicht, weil sie stets im grünen Kleid herumläuft, sondern weil sie sich politisch auf „ Die Grünen“ eingelassen hat. Wobei sie „rot“ durchaus als ihre politischen Ursprünge sieht. Soziale Gerechtigkeit liegt der mittlerweile in Binswangen lebenden Politikerin bis heute am Herzen.

Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, zu unterstützen ist ihr Ziel. Der Film „Die weiße Rose“ hat sie als Jugendliche inspiriert, sich erstmals politisch zu engagieren. Zunächst in der Jugendpolitik, später berufspolitisch und kommunalpolitisch. „Was kann ich tun, was können wir alle tun, damit sich die Zeit von damals nicht wiederholt?“, fragt sich die 54-Jährige bis heute. „Hätte ich jemals den Mut, die Kraft, wie Sophie Scholl zu handeln?“ Die Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus ist bis heute eine ihrer Vorbilder. Sie selbst hat sich 1985 von Kaufbeuren aus zunächst auf den Weg nach Benediktbeuern gemacht, soziale Arbeit und Theologie studiert.

Nachdem sie anschließend fast zehn Jahre mit Strafentlassenen und missbrauchten Mädchen und Frauen gearbeitet hatte, zog es sie 1998 in den Landkreis Dillingen. Zunächst lebte die gebürtige Oettingerin in Dillingen, später in Gundelfingen und seit 2012 - mit Mann und fünf Katzen - in Binswangen. Beruflich ist sie bis heute in der Kreisstadt tätig, leitet bei Regens-Wagner einen Wohnbereich für gehörlose und mehrfach behinderte Menschen.

Weil sie sich irgendwann nicht nur berufspolitisch engagieren wollte, trat sie 2011 den Grünen bei, wirkt für sie mittlerweile an vorderer Stelle im Kreis und Kreistag sowie im Bezirkstag. Zudem präsentiert sie sich seit vielen Jahren auch als leidenschaftliche Veganerin. „TierfreiSchnauze“ - unter diesem Motto lebt sie ihre Kreativität unter anderem im Schreiben von veganen Kochbüchern aus.

Das Foto, das sie mit rotem Kleid im Alter von acht Jahren zeigt, hat sie übrigens ganz bewusst deswegen ausgewählt, weil ihr das Lachen darauf so gefällt. Bei allen Herausforderungen - „schon als Kind habe ich gelernt, immer wieder neu anzufangen und mich zurechtzufinden“ - ist ihr die gute Laune wichtig: „Ich freue mich und lache einfach gerne, wenn’s was zum Freuen und zum Lachen gibt.“

