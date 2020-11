vor 36 Min.

Mit über 0,5 Promille am Steuer durch Lauingen

Bei einem Alkoholtest stellte die Polizei in Lauingen bei einem Fahrer einen Wert von über 0,5 Promille fest.

Mit Benzin im Tank und Alkohol im Blut wurde ein Autofahrer am Sonntagvormittag in Lauingen von der Polizei kontrolliert.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Riedhauser Straße in Lauingen ist am Sonntag gegen 11.45 Uhr der Fahrer eines Citroens für eine Verkehrskontrolle aufgehalten worden.

Bei einem Alkoholtest konnte bei dem 53-jährigen Fahrer ein Wert von über 0,5 Promille festgestellt werden. Er musste seinen Pkw daraufhin stehen lassen und sich einem weiteren Alkoholtest unterziehen. Dieser bestätigte den Wert. (pol)

