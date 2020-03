vor 43 Min.

Mitarbeiter einer Lauinger Firma mit Coronavirus infiziert

Vorsicht ist auch im Landkreis Dillingen geboten: Das Coronavirus ist in der Region angekommen (Symbolfoto).

Bisher ist der Landkreis Dillingen noch ein weißer Flecken bei Infektionen mit dem Coronavirus. Doch ein Mitarbeiter einer Lauinger Firma ist positiv auf Covid-19 getestet worden.

Von Berthold Veh

Auf der Webseite des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ist der Landkreis Dillingen bei den Coronavirus-Infektionen bisher ein weißer Flecken. Doch ein Mitarbeiter der Lauinger Firma Verotec, der aus dem Landkreis Heidenheim stammt, hat sich mit Covid-19 infiziert. Geschäftsführer Dirk Franz informierte auf Anfrage unserer Zeitung, dass es in der Firma seit Donnerstagabend einen bestätigten Infektionsfall gibt.

Dem Mitarbeiter geht es "so weit gut"

Wie Franz mitteilt, gehe es dem Mitarbeiter "so weit gut". Und weiter heißt es in der Pressemitteilung: "Das verantwortliche örtliche Gesundheitsamt hat bis auf die Isolierung des Erkrankten und die Quarantäne zweier Kollegen keine weiteren Maßnahmen für den Firmenstandort ergriffen." Einer der beiden Mitarbeiter, die jetzt in Quarantäne sind, ist aus dem Landkreis Dillingen, der andere aus dem Landkreis Heidenheim.

Enger Kontakt mit dem Gesundheitsamt

Die Firmenleitung betont, dass das Unternehmen weiter in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt im Landkreis Heidenheim stehe. Verotec setze die vom Amt empfohlenen Maßnahmen zum Schutze von Belegschaft, Lieferanten und Kunden "konsequent" um. Aktuell sei der Geschäftsbetrieb der Firma nicht beeinträchtigt.

Das mittelständische Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge eingebettet in die international agierende Sto-Gruppe. Es entwickelt Fassadensysteme und Akustikprodukte, die am Standort Lauingen produziert werden. In der Albertus-Magnus-Stadt sind mehr als 150 Mitarbeiter beschäftigt.

