18.05.2019

„Mittendrin statt außen vor“

Wie können psychisch Kranke in den Arbeitsmarkt integriert werden?

Immer häufiger spielen psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz eine Rolle und sind zudem häufig Ursache für ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Arbeitsleben. Deshalb stellt der Gemeindepsychiatrische Steuerungsverbund (GPSV) das Thema unter dem Motto „Mittendrin statt Außen vor – Psychisch krank und dennoch erster Arbeitsmarkt“ in den Mittelpunkt seines diesjährigen Sonderforums.

Dieses findet statt am Mittwoch, 22. Mai, von 14 bis 17 Uhr im Sparkassensaal in Dillingen statt. Der Zugang erfolgt über die Lammstraße. Der Eintritt ist frei. Während der dreistündigen Veranstaltung wird unter anderem durch Vorträge von Fachleuten das Thema umfassend beleuchtet. So wird beispielsweise der Leiter der Sektion public mental health der Forschungsabteilung am Bezirkskrankenhaus Günzburg, Professor Dr. med. Nicolas Rüsch, zum Thema „Arbeitsmarkt und Psychische Erkrankung – Realität der Ausgrenzung und Stigma – Was verändert die Einstellungen?“ referieren. Das Konzept des Sonderforums sieht vor, nicht nur die Integration psychisch kranker Menschen in den Betrieb zu diskutieren, sondern für Betriebe auch Möglichkeiten der Beschäftigung von psychisch kranken Menschen aufzuzeigen.

Das Forum soll laut Pressemitteilung eine Plattform sein für einen Dialog der Berufsgruppen im Hilfesystem sowie von Berufsbetreuern, Betroffenen und Angehörigen.

So wird auch vorgestellt, wie wichtig und wirksam die Maßnahmen zur Integration sind, welche Zuschuss- und Fördermöglichkeiten es bei der Bundesagentur für Arbeit gibt und was sich hinter dem Begriff „Budget für Arbeit“ verbirgt.

Beim „Markt der Möglichkeiten“ im Vorraum des Sparkassensaals stehen das Jobcenter, der Bezirk Schwaben, die IHK Schwaben, das Inklusionsamt, der Integrationsfachdienst/REM Schwaben, die Roko GmbH und der Psychosoziale Hilfsverein als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung. (pm)

