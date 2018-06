vor 21 Min.

Modellbau als Faszination erleben

Im Rahmen der Ausstellung „Modellbau am Wasserturm“ hatte in der Stadthalle Lauingen ein internationales Spur1-Modultreffen stattgefunden.

Ein Wochenende für die Liebhaber der Szene aus nah und fern im E-Park Lauingen.

Von Horst von Weitershausen

Modellbaufreunde haben den Termin im Frühsommer des Jahres bereits mit einem Rotstift in ihrem Kalender markiert. Denn dann wird wieder im E-Park Lauingen die Ausstellung „Modellbau am Wasserturm“ durchgeführt.

Bei herrlichem Sommerwetter kamen die Liebhaber der Modellbauszene nicht nur aus der Region, sondern, wie an den Autokennzeichen zu sehen, auch von „weit her“. Sie erfreuten sich an den Modellbahnen und Dioramen von 5 Zoll und Spur 1 Echtdampfeisenbahnen, Dampfmaschinen und Lokomobilen, RC- Schiffen in Wasserbecken mit rund 350 Quadratmetern, Flugmodellen, Baumaschinen, Agrar- und Funktionsmodellen sowie der Präsentation aktueller Prototypen und Neuheiten in allen Modellbaubereichen. Klar, dass bei dieser Ausstellung Männer die Oberhand hatten und die Mehrzahl der Besucher stellten. In ihrem Schlepptau häufig die Kinder, bei denen sich jedoch Buben und Mädchen gleichermaßen interessiert zeigten.

Zeitgleich zur Ausstellung „Modellbau am Wasserturm“ stand auch ein internationales Spur1-Modul-Treffen in der Stadthalle Lauingen auf dem Programm der beiden Wochenendtage. Mit internationaler Beteiligung war auf einer Fläche von rund 1200 Quadratmetern aufgebaut, auf der mehrere hundert Züge mit einer Länge von bis zu zwölf Metern führen. Um einen unfallfreien Schienenverkehr auf der Anlage zu ermöglichen, waren Signale und Weichen sowie der Fahrbetrieb computergesteuert, ebenso das Pfeifen, Dampfschlagen und die Diesel-sowie Elektromotorengeräusche der verschiedenen Lokomotiven.

Klar auch, dass die Fachgespräche unter den männlichen Besuchern bei der Modellbauausstellung und den Modallbahnvorführungen in der Stadthalle nicht fehlen durften, wobei festzustellen war, dass diese während der Mittagszeit bei Spezialitäten vom Grill oder später beim Kaffee und Kuchen ebenso intensiv auf allen Gebieten der Modellbauszenen weiter geführt wurden.

Ob bei den Liebhabern der Modelleisenbahnen oder den RC-Modellen, bei denen neben der Detailverliebtheit besonders die immer besser werdende digitale RC-Technik von den Besuchern bestaunt wurde. Ob Quadrocopter mit oder ohne Kameras, Modellflugzeuge oder -schiffe, jeder kam bei seinem Hobby auf seine Kosten.

Gleichzeitig muss in diesem Zusammenhang festgestellt werden, dass Modellbau, welcher Art auch immer, doch recht kostspielig sein kann. Darüber hinaus konnten bei „Modellbau am Wasserturm“ auch alte Traktoren, ein original Käfer, alte Motorräder und Limousinen mit dem Stern im neuen Glanz der Sonne bestaunt werden, ausnahmsweise aber nicht in kleinerem Maßstab, sondern originalgetreu.