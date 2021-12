215.000 Euro Förderung für Mödingen

Der Freistaat unterstützt die Kindertagesstätte St. Clara. Dort entstehen 40 neue Kindergartenplätze.

Die Gemeinden, die im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms der bayerischen Staatsregierung gefördert werden, erhalten einen Aufschlag von bis zu 35 Prozentpunkten auf die reguläre Förderung. „Wir schaffen maßgeschneiderte Kindertagesbetreuung und unterstützen die Kommunen dabei mit Nachdruck“, so Bayerns Familienministerin Carolina Trautner. Es freue sie, laut Pressemitteilung, dass durch die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Clara im Kloster Maria Medingen 40 neue Kindergartenplätze entstehen. Der Freistaat unterstützt die Kommune dabei mit einer Förderung in Höhe von insgesamt 215.000 Euro.

Höhere Geburtenzahlen und andere Bedürfnisse von Familien

Damit trage man den geänderten Bedürfnissen der Familien und den steigenden Geburtenzahlen Rechnung. Über 1,3 Milliarden Euro hat der Freistaat dafür zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen 846 Millionen Euro an Bundesmitteln, die in voller Höhe den Kommunen zu Gute kommen. Im aktuellen Sonderinvestitionsprogramm wurden die 178 Millionen Euro an Bundesmitteln mit Landesmitteln in Höhe von 417 Millionen Euro erhöht. Insgesamt werden damit rund 73.500 Betreuungsplätze für Kinder bis zur Einschulung gefördert. Nach Ende des Programms soll der Ausbau der Betreuungsplätze für Grundschulkinder im Fokus stehen.

Die förderfähigen Kosten werden in Höhe von bis zu 80 Prozent erstattet. „Wir wollen aber auch höchste Qualität in den Kindertageseinrichtungen überall in Bayern“, so die Ministerin. Deshalb leiste die Regierung hohe Betriebskostenzuschüsse an die Gemeinden und setze qualitative Akzente durch Förderprogramme. (pm)

