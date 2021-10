Mödingen

28.10.2021

Bald kann in Bergheim wieder gebaut werden

In Mödingen sollten seit über einem Jahr neue Wohnhäuser entstehen. Doch eine gerichtliche Entscheidung hat das verhindert.

Plus Seit knapp einem Jahr müssen Häuslebauer im Wiesfeld in Bergheim warten. Doch in ein paar Tagen kann es weitergehen.

Von Jonathan Mayer

15 Grundstücke hat die Gemeinde Mödingen im Wiesfeld in Bergheim ausgeschrieben. Eigentlich könnten dort schon einige Häuser stehen. Tatsächlich wurden bislang aber nur drei gebaut. Die übrigen Bauwilligen müssen seit Anfang Dezember 2020 warten. Damals hatte das Verwaltungsgericht den Bebauungsplan gekippt, nachdem ein Anwohner dagegen geklagt hatte. Das hatte auch einen Baustopp zur Folge. Seit Montag steht aber fest: In wenigen Tagen können die Häuslebauer wieder anfangen.

