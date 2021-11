Baumfällung: Mann verletzt sich bei Waldarbeiten in Mödingen

Ein Ehepaar fällte in einem Wald bei Mödingen Bäume. Einer fällt in die falsche Richtung.

Ein Ehepaar war am Samstagnachmittag gemeinsam bei Mödingen im Wald, um Bäume zu fällen. Der 57-jährige Mann fällte eine rund 30 Meter hohe Buche, welche er mittels einer Seilwinde in die richtige Richtung lenken wollte. Der Baum fiel jedoch anders als geplant und landete direkt auf dem Traktor.

Die Frau war weit genug weg

Der Mann, der sich vor dem fallenden Baum in Sicherheit bringen wollte, stolperte über einen Baumstumpf und verletzte sich hierbei am Fuß, teilt die Polizei mit. Von dem gefällten Baum traf in glücklicherweise nur noch das dünne Astwerk. Der Mann wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ehefrau stand weit genug weg, und war an dem Unglück nicht beteiligt. Am Traktor entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. (pol)