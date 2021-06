"Wer macht so etwas?": Stute Happy wird im Genitalbereich schwer verletzt

Plus Es ist nicht das erste Mal, dass das Pferd von Besitzerin Lena Schilk verletzt wird. Ist im Landkreis ein Tierquäler unterwegs? Die Polizei sucht Zeugen.

Warum? Diese Frage quält Lena Schilk. Die Stute der 24-Jährigen ist schwer im Intimbereich verletzt worden. Vermutlich absichtlich. Von einem Menschen. Die Polizeiinspektion Dillingen bestätigt den Vorfall in Bergheim, weiter heißt es: Eine tierärztliche Untersuchung schloss eine Verletzung durch ein anderes Tier dieses Mal aus – denn nicht zum ersten Mal sei das Pferd von Lena Schilk verletzt worden, wie Polizei und Besitzerin schildern. „Wie können wir unsere Pferde schützen? Wer macht so etwas?“, fragt die junge Frau, die auf Nachfrage unserer Redaktion offen über den Vorfall spricht.