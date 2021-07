Mödingen

08.07.2021

Ein Mobilfunkmast und ein Tiny House in Mödingen

Ein Tiny House ist ein winzig kleines Wohnhaus. So eines soll nun in Mödingen entstehen.

Plus Ein fehlendes Gutachten bremst Mödingen beim Aufstellen des Bebauungsplans Wiesfeld noch aus. Nicht nur die Gemeinde wünscht sich eine Beschleunigung.

Von Brigitte Bunk

Mit dem neuen Bebauungsplan „Wiesfeld – Erweiterung“ geht es voran. Wenn auch nicht so schnell, wie sich das der Mödinger Gemeinderat und vor allem die Bauherren wünschen, deren Pläne schon zur Genehmigung vorliegen. Denn der Aufstellungsbeschluss konnte nicht wie vorgesehen gefasst werden. „Das artenschutzrechtliche Gutachten liegt noch nicht vor“, sagte Bürgermeister Walter Joas am Montag während der Sitzung im Schützenheim in Bergheim.

