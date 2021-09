Mödingen

28.09.2021

Ihr Einsatz für die ausgebrannte Kapelle in Maria Medingen wird belohnt

Plus Für die Wiederherstellung der Räume im Kloster Maria Medingen erhalten die Franziskanerinnen die Denkmalschutzmedaille. Eine harte Zeit liegt hinter ihnen.

Von Brigitte Bunk

Da sind die Erinnerungen an den schrecklichen, zerstörerischen Brand in Maria Medingen in der Nacht vom 5. Juli 2015. An die Schwester, die ihr Leben gelassen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

