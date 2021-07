Polizisten und Rettungskräfte beleidigt

49-Jähriger drohte, seinem Nachbarn in Mödingen den Kopf abzureißen. Auch in Lauingen gibt es einen Zwischenfall

Am Freitag gegen 23 Uhr erhielt die Polizei Dillingen die Mitteilung über eine Ruhestörung in der Finninger Straße in Mödingen. Laut Auskunft der Beamten soll ein Nachbar den 49-Jährigen auf die laute Musik angesprochen haben. Der 49-Jährige habe diesen beleidigt und ihm gedroht, ihm den Kopf abzureißen. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten reagierte der Mann aggressiv und beleidigte diese mit diversen Kraftausdrücken. Den Mann erwartet nun laut Auskunft der Polizei eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es knapp drei Stunden später in der Geiselinastraße in Lauingen. Auch hier sind laut Polizeibericht die eingesetzten Beamten sowie Sanitäterinnen des hinzugerufenen Rettungsdienstes beleidigt worden. Ein 39-Jähriger, der einen Alkoholwert von über zwei Promille aufwies, sollte aufgrund eines Treppensturzes ärztlich behandelt werden.

Die Sanitäterinnen wurden nicht nur beleidigt, sondern auch von dem Mann bespuckt. Die Polizei Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)