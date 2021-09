Neue Votivtafel im Kloster Maria Medingen

Eine Gedenktafel in Mödingen erinnert an die drohende Auflösung des Klosters Medingen vor 200 Jahren. Zum Jubiläum wurde sie erneuert.

An der Mauer der Pfarrkirche Mödingens befinden sich mehrere Gedenktafeln. Eine erinnert an 30 Klosterfrauen und Schwestern des Dominikanerordens, die dort beerdigt wurden. Die mehr als 200 Jahre Jurakalktafel wurde im Auftrag der Oberin des Klosters im Hinblick auf das Klosterjubiläum renoviert. Der Grund dafür ist in der Chronik des Klosters von Dr. A. Steichele nachzulesen, die Alois Mozer in einer Geschichtssammlung niedergeschrieben hat:

Im Juni 1802 beschloss der Landtag des Fürstentums Neuburg, Kloster Medingen werde aufgehoben und seine Güter zu einem Fonds für die Landschulen in Pfalz-Neuburg zu verwenden. Churfürst Maximilian Joseph von Pfalz-Bayern ließ zum Vollzuge schreiten, ohne dass die Verwendung des Bischofs von Augsburg, Churfürsten Clemens Wenzelaus, für Erhaltung Gehör fand.

Beinahe wäre das Kloster Maria Medingen aufgelöst worden

Denn am 14. August 1802, dem Vorabend von Maria Himmelfahrt, des Patroziniums der Klosterkirche, erschien Graf von Thürheim, Vizepräsident der churbayerischen Landesdirektion zu Neuburg, als Aufhebungskommissär im Kloster, nahm vom gesamten Güter- und Vermögensstande Besitz und verpflichtete den bisherigen Klosterpfleger Anselm Löhle als churfürstlichen Administrator. Der Convent zählte bei der Aufhebung 25 Frauen und 10 Schwestern. An Priestern befanden sich im Herrenhaus ein Beichtvater, zugleich Pfarrvikar für Mödingen, ein Ökonom und ein Mitwirtschafter, sämtliche aus dem Dominikaner-Orden.

Die Dillinger Franziskanerinnen haben selbst für ihr Kloster bezahlt

Den Versuch beim König den Fortbestand ihres Klosters zu erwirken, scheiterte, weil hinreichende Mittel zum Unterhalt sich nicht ausweisen ließen. Der Convent war dem Aussterben nahe, als sich ein Weg zur Erhaltung des Klosters und seiner Kirche eröffnete. Am 1. August 1843 kauften die Franziskanerinnen zu Dillingen von dem Metzger Anton Mack für 9000 Gulden das Kloster.

Mack bedingte sich bei diesem Verkauf ausdrücklich, dass er als Mitstifter anerkannt werde, weil er aus Freude, dass dieses Kloster wieder zu geistlichen Zwecken verwendet werde, auf einen größeren, angemessenen Kaufpreis verzichtet habe. Schon am 5. Juli 1845 war vom König dieser Kauf mit der Bewilligung genehmigt worden, dass in Medingen ein Hospitium für Frauen aus dem Orden des heiligen Franziskus errichtet wurde. (pm)

