Was wird aus der alten Schule in Bergheim?

Wie soll es mit der alten Schule in Bergheim weitergehen? Diese Frage stand bei der Gemeinderatssitzung in Mödingen im Raum. Doch viel diskutieren mussten die Ratsmitglieder nicht, berichtet Bürgermeister Walter Joas. Denn im derzeitigen Zustand sei das Gebäude nicht mehr nutzbar.