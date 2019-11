16:26 Uhr

Mödingen: Weihnachtsmarkt am Stettenhof - Start, Termine, Öffnungszeiten

Der Stettenhof in Mödingen lädt bald wieder zu seinem traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Hier: Infos zum Start, den Terminen und den Öffnungszeiten.

Weihnachtsmarkt-Zeit landauf, landab. Neben den großen, uralten und zum Teil weltberühmten Events wie den Christkindlesmärkten in Nürnberg und Augsburg etablieren sich zunehmend kleinere Veranstaltungen, die zum Teil von Vereinen oder Privatleuten ins Leben gerufen worden sind. Diese Märkte bestechen dann weniger mit Größe als mit Individualität und ihrem ganz besonderen Charme.

Der Weihnachtsmarkt am Mödinger Stettenhof ist etwas ganz Besonderes. Hier die Informationen zu Terminen, Start und Öffnungszeiten.

Weihnachtsmarkt am Stettenhof in Mödingen: Wann ist der Start?

Der Weihnachtsmarkt am Mödinger Stettenhof beginnt am Samstag, 30.11.19, um 14 Uhr.

Stettenhof Mödingen: Die Weihnachtsmarkt-Termine und Öffnungszeiten

Wie jedes Jahr findet am 1. und 2. Adventswochenende wieder der traditioneller Weihnachtsmarkt statt - jeweils Samstag von 14 bis 21 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr.

30.11.19: 14 bis 21 Uhr

01.12.19: 11 bis 21 Uhr

07.12.19: 14 bis 21 Uhr

08.12.19: 11 bis 21 Uhr

Weihnachtsmarkt Mödingen: Der Stettenhof ist ein ganz besonderer Bauernhof

Der Stettenhof ist ein idyllisch gelegener Einzelhof an einem Ausläufer der schwäbischen Alb. Er liegt auf dem Gebiet von Mödingen, einer Gemeinde im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau.

Der Stettenhof ist ein außerschulischer Lernort und über die Region hinaus bekannt als Jugendlager für Sport- und Musikfreizeiten.

Es gibt also nicht nur den traditionellen Weihnachtsmarkt, sondern auch Events unter dem Motto "Essen wie zu Omas Zeiten" oder die regelmäßig stattfindende kulinarische Schlachtpartie. Der Hof nennt sich selbst "Bauernhof zum Anfassen". Seine Programme ermöglichen Schulklassen und Gruppen Einblicke in Themen rund um den Lebensraum Natur, heimische Nutztiere und die Herkunft unserer Nahrung. Die urigen Veranstaltungsräume bieten Platz für Events von der Hochzeit in der Stadelschänke bis hin zu Aktivitäten wie Trainingslager, Schullandheim-Aufenthalte, Sommerzeltlager oder Probenwochen für Musikkapellen.

Nähere Infos zum Stettenhof Mödingen finden Sie hier. (AZ)

