04:11 Uhr

Mödingen: melken toppt schaukeln

Familie Eichler aus Ansbach verbringt ihre Ferien auf dem Landhof Kling in Mödingen. Im Bild von links Anita Kling, Leni, Christoph, Tim und Conny Eichler. Im Hintergrund das Blockhaus, in dem die Feriengäste wohnen.

Familie Kling aus Mödingen bietet Urlaub auf dem Bauernhof an. Zurzeit sind Gäste aus Ansbach zu Besuch. Aber warum?

Von Cordula Homann

„Urlaub daheim“, so heißt die Serie im Lokalteil unserer Zeitung. Der Landkreis Dillingen hat für Erholungssuchende einiges zu bieten. Heute geht es um Urlaub auf dem Bauernhof.

Es geht rund im Garten von Familie Kling in Mödingen. Tim und Leni toben auf dem Trampolin, schmusen mit Kater Felix und fiebern dem wichtigsten Termin des Tages entgegen: 17 Uhr, melken. Drei Erwachsene sitzen auf der Terrasse und genießen, wie viel Spaß der Fünfjährige und seine dreijährige Schwester haben. Es sind Conny und Christoph Eichler aus Ansbach, die bei Anita Kling in Mödingen Urlaub auf dem Bauernhof machen. Zwei Wochen wohnt die vierköpfige Familie in einem Blockhaus, das die Klings vergangenes Jahr gebaut haben. „Das war ein lang gehegter Wunsch“, erzählt Anita Kling. Die 44-Jährige war Kundenberaterin bei der Bank, liebt den Kontakt mit Menschen und hat, nachdem die beiden Söhne Philipp und Jonas inzwischen Teenager sind, eine neue Aufgabe gesucht. 70 Milchkühe samt Nachzucht betreut die Familie zusammen mit Oma Rosa. „Wir wollten ein weiteres Standbein, zudem ich etwas beitragen kann und nicht nur in den Betrieb investieren.“ Die Gäste seien eine Bereicherung für die Familie, schwärmt sie. Sie bäckt gerne Kuchen, stellt den Kindern ihren Garten zur Verfügung, genießt die Gespräche über andere Themen und ist völlig überrascht, wie gut das Blockhaus unterhalb des Bauernhofes angenommen wird.

Die Gäste sehen viele Vorteile im Mödinger Urlaubsparadies

Auch die Ansbacher Gäste fühlen sich wohl. Gut eine Stunde sind sie nach Mödingen gefahren. Die kurze Strecke fanden sie sehr angenehm. „Es ist hier megaentspannt. Die Kinder können toben und es gibt viel zu sehen“, lobt Conny Eichler. Jeden Tag bekommen die vier frische Milch vom Hof. Eichlers haben bereits die Charlottenhöhle besucht und waren mit dem Fahrrad am Härtsfeldsee. Da fiel ihnen auf, dass es bis Ziertheim keinen Radweg gibt, sondern man auf der Straße fahren muss. Weitere Badeausflüge oder ein Abstecher auf den Minigolfplatz sind noch geplant. Die Region biete viele Möglichkeiten. Die Kinder dürfen auf dem Hof beim Melken zuschauen und Traktor fahren.

Anita Kling freut sich, wenn die Gäste sich wohlfühlen. Das Blockhaus hat sie nach ihren Anforderungen eingerichtet. Conny Eichler war überrascht, dass alle Schränke voller Geschirr, Besteck und Gewürzen waren. „Sonst ist in Ferienwohnungen oft alles leer.“ Ihre Gastgeberin kennt das Problem aus eigenen Urlauben. Und wollte es so nicht. Man soll sich wie zuhause fühlen können, so ihr Anspruch. Den hat sie sich vom Deutschen Tourismusverband zertifizieren lassen. Vier Sterne hat das Blockhaus, für den fünften fehlte die Waschmaschine. Wem die Shirts ausgehen, der kann direkt bei Familie Kling waschen. Mobilfunknetz hat Christoph Eichler keines in Mödingen – aber das WLan im Blockhaus sei klasse. Für Fragen sind die Klings immer erreichbar – auch die Oma freut sich, wenn die zwei kleinen Feriengäste bei ihr hereinschneien, erzählt Anita Kling und lacht. Ihrem Mann „taugt’s“ auch und ihre beiden Söhne tauen im Umgang mit den Besuchern immer mehr auf. Die 44-Jährige selbst ist total begeistert. Selbst das Putzen des Blockhauses ist ihr nicht zu viel. „Wir machen das zu zweit, das macht auch mehr Spaß.“

Bald steht ein zweites Blockhaus in Mödingen

Eigentlich wollten die vier Eichlers auf einen Bauernhof im Allgäu, waren aber spät dran. In Mödingen war das Blockhaus noch frei. Der Internetauftritt überzeugte die Familie. Es sei sicher auch ein Vorteil, dass die Klings noch keine Stammgäste haben, tippt Christoph Eichler. „In ein, zwei Jahren sieht es anders aus.“

Facebook ist der Wirtin nicht wichtig, im Gegenteil

Bis dahin wird aber schon das zweite Holzhaus stehen, kündigt Anita Kling an. Weil das erste so gut gebucht ist, will die Familie versetzt dahinter noch ein Weiteres bauen. Der Landkreis sei keine klassische Urlaubsregion, da müsste man mehr tun, sagt sie. Anfragen bekommt sie auch über überregionale Internetseiten wie www.bauernhof-urlaub.com oder www.booking.com. Nur auf Facebook nicht, das will die 44-Jährige nicht. Es geht auch ohne: Stündlich ruft die Bergheimerin ihre E-Mails auf dem Smartphone ab und reagiert prompt auf Anfragen potenzieller Gäste. Das haben auch die Eichlers gemerkt, die binnen einer Stunde eine Antwort bekamen.

Gibt es weiterhin so viele Reservierungen, werden vielleicht weitere Tiere angeschafft. Denn einen richtigen Streichelzoo gibt es mit Kühen, Kälbchen, zwei Katzen und zwei Hasen in Mödingen nicht. Ob sich Anita Klings Ehemann Günter dann durchsetzt? Seine Frau zumindest steht einem Alpaka noch etwas skeptisch gegenüber…

Die gemütliche Kaffeerunde im Klingschen Garten wird jäh unterbrochen, denn Tim fragt nach der Zeit. „Fast fünf“, sagt der Vater. Jetzt wird es hektisch. „Wir müssen zu Günter in den Stall zum Melken“, erklärt Tim, lässt den Fußball fallen, vergisst die Katze und verschwindet freudestrahlend im kleinen Schlitz zwischen den gewaltigen Scheunentoren.

Lesen Sie dazu auch:

Was Camper nach Dillingen lockt

Wo schlafen die Touristen im Landkreis Dillingen?

Themen Folgen