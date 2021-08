Wie sieht die Landwirtschaft der Zukunft im Landkreis Dillingen aus?

Plus Insektensterben, Klimawandel, Flächenverbrauch: In Finningen wird nicht nur über Probleme, sondern auch über Lösungen für die Zukunft der Landwirtschaft diskutiert.

Die Landwirtschaft verändert sich. Es gibt immer weniger Bauernhöfe, mehr Forderung nach ökologischem Anbau und neue Innovationen. Wie geht es also weiter? Diese Frage stand im Finninger Gasthof „Zum Schlössle“ im Mittelpunkt. Die Hanns-Seidel-Stiftung lud Bundestagsmitglied Ulrich Lange ( CSU), Kreisbäuerin Annett Jung, Agrarwissenschaftsstudentin Annemarie Jung, Kastriot Rexhepi von der landwirtschaftlichen Handelsplattform „Agrando“ und CSU-Mitglied Kristina Reicherzer zu einer Diskussionsrunde über die Zukunft der Landwirtschaft ein. Moderiert wurde die Veranstaltung von Silke Franke.