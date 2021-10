Mörslingen: Das Volksbegehren „Landtag abberufen“ läuft schleppend

Plus Ein Mörslinger kritisiert, Bürgermeister Friegel verhindere, dass sich Bürger und Bürgerinnen eintragen können.

Das umstrittene Volksbegehren zur Auflösung des Bayerischen Landtags läuft auch im Landkreis Dillingen schleppend. Wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilte, hatten sich bis Donnerstagmittag, 12 Uhr, im Kreis Dillingen 610 Bürger und Bürgerinnen – das sind 0,84 Prozent der Stimmberechtigten – in die Listen eingetragen. Damit es zu einem Volksentscheid kommt, müssten es mehr als zehn Prozent sein. Das Volksbegehren läuft bis kommenden Mittwoch, 27. Oktober.