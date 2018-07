vor 24 Min.

Mond mit „ungewöhnlicher Tönung“

Auch viele Landkreisbürger haben am Freitagabend die rötliche Scheibe gesehen. Reaktionen auf das Spektakel

Und er war auch für Nachtschwärmer im Landkreis Dillingen zu sehen: der „Blutmond“ am Himmel. Die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts hat am Freitagabend auch einige Schaulustige und Fotografen in der Region ins Freie gelockt. Für eine Stunde und 44 Minuten tauchte der Mond ganz in den Erdschatten ein – und war danach nur noch als rötliche Scheibe zu sehen. Gegen 21.30 Uhr hatte das Spektakel begonnen. Da war es in einigen Teilen des Verbreitungsgebiets unserer Zeitung allerdings noch ein bisschen zu hell und wolkig. Am Ende der Mondfinsternis, die um 23.14 Uhr vorbei war, konnte man den Blutmond dann überwiegend gut sehen.

Mehrere Leser haben uns Fotos von dem Schauspiel am Nachthimmel geschickt. Jürgen Kratzer etwa fotografierte den Blutmond neben der Hausener Pfarrkirche St. Peter. Und der Höchstädter Gregor Ludley verfolgte das Spektakel auf den Goldberg-Anhöhen bei Mörslingen. „Teilweise störten die Wolken ein wenig“, berichtet der Hobby-Fotograf. Das Spektakel sei aber sehr interessant gewesen. „Diese ungewöhnliche Tönung des Monds hat mich beeindruckt“, sagt Ludley. Die nächste Mondfinsternis, die ähnliche Dimensionen annimmt, ist erst wieder am 9. Juni 2123 zu erleben.

Ebenfalls gut zu sehen war in der Nacht von Freitag auf Samstag ein anderer roter Himmelskörper – der Mars. Er ist derzeit nur 57,6 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Gewöhnlich sind es etwa 228 Millionen Kilometer. (bv)

