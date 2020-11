vor 20 Min.

Mooseum

Vandalismus an der Umweltstation Mooseum und Parkanlage Bächingen/ Gundelfingen - In der Zeit vom 04.11.2020, 14.00 Uhr bis zum 05.11.2020, 08.00 Uhr wurden an der Umweltstation Mooseum an der Schloßstraße ein Holzpavillon sowie ein Mülleimer beschädigt. Am Pavillon wurden mehrere Bretter weggetreten, der Mülleimer wurde durch Tritte beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 50 Euro beziffert. Auf Grund der hinterlassenen Vermüllung dürften Jugendliche für den Schaden verantwortlich sein. In Gundelfingen wurde am 05.11.2020 gegen 22.00 Uhr im Bereich des Schnellparks festgestellt, dass mehrere Hinweisschilder für Maskenpflicht gewaltsam abgerissen und die anliegende Brenz geworfen wurden. Auch hier dürften Jugendliche für den Schaden verantwortlich sein. Die Polizei Dillingen bittet in beiden Fällen unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

