vor 43 Min.

Mordverdacht: Weitere Festnahme und womöglich weitere Opfer

Die Ermittlungen der Polizei wurden ausgeweitet und dauern an.

Wurden im Kreis Heidenheim mehrere Menschen getötet? Die Polizei sagt, dass bereits 2008 und 2014 Personen verschwanden - und hat einen weiteren Mann festgenommen.

Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Tod eines 59-Jährigen aus dem Raum Sontheim an der Brenz haben die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die baden-württembergische Polizei die Ermittlungen ausgeweitet. Am Mittwoch wurde ein Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen erlassen. Dieser ist der Sohn des 54-Jährigen und der Bruder des 32-Jährigen, gegen die bereits am Dienstag Haftbefehl erlassen wurde und die im dringenden Verdacht stehen, den seit Mitte Mai vermissten 59-Jährigen getötet zu haben (wir berichteten). Diese Tat wird von dem 54-Jährigen und 32-Jährigen eingeräumt.

Zwei weitere Personen aus dem Umfeld sind verschwunden

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass im Umfeld der Familie zwei weitere Personen aus dem Kreis Heidenheim verschwunden sind. Es handelt sich um den früheren Schwiegersohn des 54-Jährigen. Der soll im Jahr 2008 im Alter von 22 Jahren verschwunden sein. Außerdem wird seit 2014 der spätere Freund der Tochter des 54-Jährigen vermisst. Er war damals 38 Jahre alt.

Was die Polizei vermutet

Nach bisherigen Erkenntnissen sind sie ebenfalls Opfer von Tötungsdelikten geworden, teilt die Polizei mit. Für eine mutmaßliche Tat bezüglich des 2008 Verschwundenen stehe der Älteste der drei Beschuldigten allein im Verdacht, während die Tat von 2014 unter Umständen durch alle drei Beschuldigte gemeinsam begangen wurde.

Offenbar wurden Teil der Leiche des 59-Jährigen gefunden

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Tod des 59-Jährigen gehen die Ermittler inzwischen davon aus, dass Teile der Leiche gefunden wurden. Zunächst war eine umfangreiche Suche eingeleitet worden. Die Polizei suchte auch auf dem Gelände von Müllentsorgungsfirmen, zumal davon auszugehen war, dass Teile der Leiche entlang der A7 im Müll entsorgt wurden. Die jetzt gefundenen Leichenteile wurden im Garten eines Hauses entdeckt, das der Familie der Verdächtigen gehört. Haus und Grundstück wurden inzwischen beschlagnahmt.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei erklärt, man werde daher aktuell keine weiteren Informationen veröffentlichen. (pol, dz)

Lesen Sie dazu auch die erste Meldung: Mordverdacht: Polizei sucht in Sontheim nach einer Leiche

Themen Folgen