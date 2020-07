07:54 Uhr

Motorradfahrer kracht in Fultenbach gegen Verkehrsschild

Ein Motorradfahrer ist in Fultenbach in ein Verkehrsschild gekracht. Das Bild ist ein Symbolfoto.

Die Polizei Dillingen meldet einen Unfall. Warum ist der junge Mann zwischen Fultenbach und Ellerbach von der Straße abgekommen?

Ein 23-jähriger Mann hatte Glück im Unglück. Er ist am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr mit seinem Motorrad von Fultenbach in Richtung Ellerbach gefahren.

Motorradfahrer landet in Böschung

In einer Rechtskurve kam der junge Mann laut Polizeibericht von Montag aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen ein im Böschungsbereich befindliches Verkehrszeichen.

Er hatte Glück im Unglück

Der 23-Jährige blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Außerdem wurde das Verkehrszeichen beschädigt, so die Polizei Dillingen in ihrem Bericht. (pol)

Lesen Sie auch:





Themen folgen