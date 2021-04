Motorradfahrer prallt bei Höchstädt gegen einen Traktor

Ein Traktorfahrer ist am Dienstag bei Höchstädt nach links in einen Feldweg abgebogen. Den Motorradfahrer links hinter sich konnte er dabei nicht sehen.

Der Unfall hatte sich am Dienstag um 17.50 Uhr kurz nach der Donaubrücke an der Staatsstraße 2033 ereignet: Während der 64-jährige Motorradfahrer zum Überholen ansetzen wollte, bog ein 27-Jähriger mit seinem Traktor auf einen Feldweg nach links ab. Da befand sich der Motorradfahrer gerade im toten Winkel und wurde, so die Polizei, deswegen vom Traktorfahrer nicht gesehen.

Der Motorradfahrer kam ins Wertinger Krankenhaus

Das Motorrad prallte gegen prallte gegen das Hinterrad des Traktors. Der 64-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Er erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Wertinger Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro an den Fahrzeugen. (pol)

