Motorradfahrer prallt gegen Reh

Der junge Mann musste ins Krankenhaus. Das Tier verendete.

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend gegen 22 Uhr auf der Staatsstraße 2028 zwischen Aislingen und Weisingen mit einem querenden Reh zusammengeprallt.

Auch das Motorrad ist beschädigt

Durch den Aufprall stürzte der 17 Jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht, er musste zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle, so die Polizei. (pol)

