11:50 Uhr

Müll illegal entsorgt: Ein Sofa und Reifen an der Donaubrücke

An der Dillinger Donaubrücke und in Gundelfingen wurde illegal Müll entsorgt.

Reifen, ein Sofa und anderen Müll hat ein Jagdpächter an der Dillinger Donaubrücke gefunden. Auch in Gundelfingen kam es zu einer illegalen Müllentsorgung.

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstag und Mittwoch am Rand neben der Straße von der Donaubrücke Dillingen in Richtung Mülldeponie zwei Sätze Altreifen sowie eine Kfz-Stoßstange illegal entsorgt.

In Gundelfingen gab es ebenfalls illegal entsorgten Müll

Auch bei Gundelfingen in einem Flurgrundstück in der Nähe der Ziegelei kam es zu einer illegalen Müllentsorgung: Der zuständige Jagdpächter teilte am Mittwochvormittag mit, dass dort ein altes Sofas, Reifen und weiterer Unrat unerlaubt abgeladen wurde. (pol)

