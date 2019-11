vor 49 Min.

Mülleimer fängt Feuer - fünf Leute ins Krankenhaus gebracht

Ein paar Zigarettenkippen sind in Brand geraten. Deswegen mussten fünf Personen, die sich in einer Höchstädter Wohnung aufgehalten hatten, ins Krankenhaus.

Ein Zimmerbrand in der Mörslinger Straße in Höchstädt ist am Donnerstagabend mitgeteilt worden. Beim Eintreffen der Polizei war der Brand zwar bereits gelöscht worden.

Erste Ermittlungen zu Folge war in einem Arbeitszimmer der dortige Mülleimer in Brand geraten, nachdem dort zuvor Zigarettenkippen entsorgt wurden. Durch den Brand entstand aufgrund der Verrußung ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Sowohl der 39-jährige Wohnungsnehmer, als auch ein 23-jähriger Besucher und drei Kinder die im Haushalt lebten, wurden vorsichtshalber zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser gebracht. (pol)

