Happy Birthday, „Musch’t Du habba“!

Die Band der Dillinger Lebenshilfe wird in diesem Jahr 20 – und hat Post aus Hollywood

Auch Experten wie Paul Gallister hat die Band der Dillinger Lebenshilfe schon begeistert. Der Österreicher, Produzent von ESC-Gewinnerin Conchita Wurst und der Band Wanda, wurde im Wiener Schutzhaus Zukunft vom Klangkörper aus Dillingen mitgerissen. „Das ist Musik“, rief Gallister damals begeistert aus. Auch er weiß: Wichtig ist die Lebensfreude, die von der Musik ausgeht. „Diese Musiker beherrschen ihr Handwerk in Perfektion“, lobte der Österreicher.

Seinen Anfang nahm „Musch’t Du habba“ im Jahr 2000. Damals erarbeiteten die zwei Betreuer Christian Fischer und Armin Fässler zusammen mit den neu zusammengezogenen Bewohnern einige Musikstücke zur feierlichen Einweihung der neu eröffneten Außenwohnstätte, dem sogenannten „Sandtnerhaus“. Dabei fiel den Betreuern schon bei den Proben auf, dass durch Zufall viele unentdeckte musikalische Talente zusammen ein neues Zuhause gefunden hatten.

Aus der Freude am gemeinsamen Musizieren wurde schon bald ein gemeinsames Hobby. Betreuer und die Mitglieder der ersten Stunde hatten so viel Spaß an der Musik, dass der Wunsch nach mehr immer häufiger geäußert wurde. So entstand die erste Freizeitband in der Wohnstätte. Talente aus anderen Wohnstätten der Lebenshilfe schlossen sich der Gruppe an. Bald gehörte dazu zehn Menschen mit Behinderung und drei Betreuer. Bereits im Jahr 2001 traten die Musiker erstmals öffentlich auf und gaben sich den Namen: „Musch’t Du habba“. Bis zu 25 Auftritte pro Jahr absolvierte die Gruppe daraufhin. Denn die Begeisterung für die ungewöhnliche Musikformation blieb nicht nur auf die Region um Dillingen beschränkt.

So flatterte im Jahr 2017 eine Einladung des Kabarettisten Michael Altinger in Haus. Er lud für ein Konzert im Giesinger Jazzkeller. Die Universität Dortmund lud zu einem Exklusivkonzert ins Ruhrgebiet. In Berlin waren „Musch’t Du habba“ laut Pressemitteilung die Attraktion bei einem Inklusions-Event. Zwei Konzerte in Wien und eine zwölftägige Tournee nach Irland mit fünf Konzerten waren ein voller Erfolg. Inzwischen war die Band noch zwei weitere Male auf der Grünen Insel.

Die Einladung zum Bayerischen Rockpreis im Jahre 2006 bescherte der Dillinger Band mit dem zweiten Platz eine besonders anerkennende Auszeichnung. Ein ganz besonderes Schmankerl für die Truppe der Dillinger Lebenshilfe war die Verwirklichung einer eigenen musikalischen Geschichte auf der Bühne. Nach über einem Jahr Probenarbeit präsentierten sie im April 2013 mit „Manchmal… auf dem Marktplatz des Lebens“ ihr eigenes Musical. Damit war die Gruppe mehr als zwei Jahre hinweg zunächst in bayerischen Städten und dann noch in Donaueschingen unterwegs. Im Stile eines Märchens erzählten Musiker und Schauspieler der Lebenshilfe Dillingen die Liebesgeschichte zwischen einem jungen Mann mit Handicap und einem Blumenmädchen – und beeindruckten damit ihr Publikum auf außergewöhnliche Weise. Doch die Corona-Pandemie hat auch die Band aus dem Dillinger Sandtnerhaus ausgebremst. Sämtliche Konzerte wurden abgesagt. Auch im Jubiläumsjahr 2021 sieht es nicht nach vielen Auftrittsmöglichkeiten aus. Bis sie die Band wieder live auf der Bühne erleben dürfen, bleibt den Fans von „Musch’t Du habba“ nur, sich deren Lieder auf den beiden CDs anzuhören, die im Laufe der Jahre entstanden sind.

Bandleiter Christian Fischer gibt die Hoffnung jedoch nicht auf: „Vielleicht gibt es zum Jahresende hin noch ein schönes Geburtstagskonzert?“ Die Zeit bis dahin haben die rührigen Musiker dafür genutzt, ihren Internetauftritt zu erneuern, aktuelle Flyer für die Band zu gestalten und an neuen Kompositionen und Covertiteln zu arbeiten.

Eine Geburtstagsüberraschung haben sie aber dennoch im Köcher: Aus Hollywood haben sie eine ganz besondere Sendung erhalten. Paul Gallister, der dort für die Produktion einer Filmmusik weilte, schickte der Band aus Los Angeles die Kompositionen zu zwei ihrer neu geschriebenen Texte. „Mal sehen, was daraus entsteht“, gibt sich Christian Fischer noch geheimnisvoll. (pm)