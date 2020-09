vor 35 Min.

Musik im Lockdown und danach

Bei der Lauinger Stadt- und Jugendkapelle lief der Unterricht über das Internet

Wurde die Musik während der Corona-Zeit vergessen? Das fragen sich einige Musiker der Jugendkapelle Lauingen. Anfang März war alles noch normal, die „Juka“ hatte jede Woche Probe und Unterricht. Seit dem 13. März ist das anders.

Drei Kinder der Lauinger Jugendkapelle, Annalena Schadl, Anna Zengerle und Sabine Hummel berichten, wie sie die Zeit erlebt haben: So hat der Unterricht etwa nicht mehr wie üblich im Probenheim stattgefunden, sondern über Whatsapp oder Zoom. „Das war super“, schreiben die Kinder. Und das lief dann so ab: Die beiden Lehrerinnen Ingrid Philipp und Daniela Arnold haben Playlists verschickt, in denen die zu spielenden Lieder von anderen Kapellen aufgenommen waren. So konnten die Lauinger Nachwuchsmusiker zu den Aufnahmen üben.

Auch gemeinsame Aktionen gab es laut der Pressemitteilung. So haben die Kinder den „Übekönig“ ermittelt. Wer in einem Monat am fleißigsten geübt hat, bekam einen Sonderpreis, alle anderen eine große Tafel Schokolade. Außerdem hat die Jugendkapelle an der Klopapierchallenge in den sozialen Medien mitgemacht und ein witziges Video zusammengestellt. Herausgefordert wurden sie vom Musikverein Gundelfingen. In 72 Stunden sollten sie ein Video drehen, für das sich jeder eine witzige Aktion mit Klopapier ausdenken sollte. Die einen spielten Badminton mit einer Klopapierrolle, die anderen angelten eine aus dem Teich.

Seit den Pfingstferien haben die Lauinger Nachwuchsmusiker wieder normalen Unterricht und gemeinsame Proben im Bauhof. „Wir haben festgestellt, dass man mit Abstand auch sehr viel Spaß haben kann. Das ersetzt jedoch nicht die gemeinsamen Proben“, schreiben die Kinder. (mayjo/pm)

Wer bei der Lauinger Jugendkapelle mitspielen will, der meldet sich bei Ingrid Philipp unter 0171/5722805.

Themen folgen