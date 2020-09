00:32 Uhr

Musik und Theater trotz Corona

Kulturring Dillingen legt ein vielseitiges Programm vor

Die Corona-Krise setzt auch dem Kulturring Dillingen zu. Aber im Gefühl der Verpflichtung, Theateraufführungen und Konzerte als wichtiges Kulturgut am Leben zu erhalten und so auch Schauspieler und Musiker in ihrer schwierigen Lage zu unterstützen, hat sich der Kulturring entschlossen, für die kommende Saison ein vielseitiges Programm anzubieten. Er wird mit seinen Bemühungen nur erfolgreich sein, wenn das Publikum ihn unterstützt, heißt es in einer Mitteilung.

Die Theatersaison beginnt am Samstag, 24. Oktober, mit „Azzurro“, einem Italo-Pop-Musical, in dem viele Klassiker des italienischen Schlagers in die Handlung eingebunden sind. Es folgt am Freitag, 13. November, das Schauspiel „Don Quijote“, das die Geschichten von Don Quijote und seinem Knappen Sancho Pansa mit ihrem Kampf gegen Windmühlenflügel und andere Abenteuer erzählt. Als weitere Aufführungen sind am Dienstag, 19. Januar, Brechts „Der gute Mensch von Sezuan“, in deren Mittelpunkt die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen steht, vorgesehen, und am Dienstag, 23. März, „Vater“, eine Tragikomödie um einen 80-jährigen Demenzkranken, für dessen Darstellung der Schauspieler Wilhelm Lenik zum Schauspieler des Jahres 2017 gewählt wurde. Den Abschluss bilden am Freitag, 23. April, „Professor Unrat“ nach dem Roman von Heinrich Mann, und am Mittwoch, 19. Mai, „Loriots Dramatische Werke oder Das Ei ist hart“.

Unter dem Titel „Dem Licht entgegen“ findet am Donnerstag, 8. Oktober, ein Klavierabend mit Amadeus Wiesensee statt, der bei nationalen und internationalen Wettbewerben gewonnen hat. Miriam Galonska, Gesang, Birgit Nerdinger, Klavier, und Marcus Bernard Hartmann, Sprecher, erzählen Geschichten im Wohlklang der Musik am 8. November. Ein Programm, das sich von Blues, Jazz, Gospel bis hin zu Popsongs erstreckt, wird am Sonntag, 24. Januar, von Jörg Linke am Klavier, Saxofon und an der Klarinette, und von Deborah Feth, Gesang, geboten. „Jazz im Schloss“ gibt es mit Wolfgang Düthorn und seinem Ensemble am Samstag, 20. März.

Zum Abschluss spielt Karin Ambrosius Baldus die drei schönsten Violinsonaten Beethovens, dazwischen liest Heinz Peter, Sprecher beim Bayerischen Rundfunk, aus Beethovens Briefen. (pm)

