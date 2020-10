vor 34 Min.

Musikalische Reise in Birkenried

Von Zydeco bis zur keltischen Renaissance

Am kommenden Wochenende entführen im Kulturgewächshaus Birkenried verschiedene Musiker in entfernte Welten. Samstag, 17. Oktober, ab 20 Uhr treten Zydeco Annie und die Swamp Cats mit ihrem Programm „Rendez-vous à New Orleans“ auf. Sie gelten als eine der besten Cajun- und Zydecobands in Europa und verkörpern die musikalische Vielfalt Louisianas: vom stampfenden Zydeco, traditionellen Cajun und Blues zu Grooves wie aus dem Mardi Gras. Sonntags um 14 Uhr nehmen Fairy Dream mit ihrer „Celtic Pagan Fantasy Renaissance World Music“ mit auf eine Reise in frühere Zeiten und versprechen ein besonderes Musikerlebnis.

Um eine Reservierung wird gebeten, da aktuell nur 54 Plätze zur Verfügung stehen. Auf dem Gelände besteht Maskenpflicht – nicht an den Sitzplätzen. Tickets können per Mail unter tickets@birkenried.de oder telefonisch unter 0172/3864990 erworben werden. (pm)