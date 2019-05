00:35 Uhr

Musikalischer Frühlings-Spaziergang

Chorgemeinschaft Kicklingen-Fristingen und Akkordeon-Ensemble aus dem Ries begeistern

Von horst von weitershausen

„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder“ heißt es in der ersten Volksliedzeile „Die Gesänge“ von Gottfried Seumes. Trotz der Pokalendspiel-Übertragung aus Berlin waren zahlreiche Liebhaberinnen und Liebhaber des Chorgesangs diesem mittlerweile geflügelten Ausspruch in die Beletage des Restaurants Storchennest in Fristingen gefolgt, um das Frühjahrskonzert der Chorgemeinschaft Kicklingen-Fristingen nicht zu versäumen. Und es sollte sich lohnen, wie schon in den ersten vier Liederdarbietungen der Chorgemeinschaft zu hören war. Mit großem musikalischen Gespür interpretierte der Männerchor mit seinen ausdrucksstarken Stimmen die Romantik von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Ob in dem Loblied „Im Süden“, oder der Melancholie von „Wisst ihr, wo ich gerne weil“, der Männerchor erfüllte die Erwartungen an seine Zuhörer, wie am Beifall zu hören war. So auch nach dem von Felix Mendelssohn-Bartholdy romantisch vertonten Eichendorff-Gedicht „Der Jäger Abschied“ und dem Türkischen Schenkenlied, eine vier-stimmige Hommage an den Kometenwein mit dem Text von Johann Wolfgang von Goethe.

Nach der Pause überzeugte die Chorgemeinschaft unter der Leitung von Julia Rabel mit dem Stück für Männerchor und Trompete „Die Post im Walde“ von Heinrich Schäffler ebenso, wie mit der anschließenden venezianischen Volksweise Catina Bellina. Fehlen durfte bei diesem Frühlingskonzert natürlich nicht die beschwingte musikalische Aufforderung ganz nach Art der Comedian Harmonists, das „Wochenend und Sonnenschein“ zu genießen. Klar, dass die Besucher noch eine Zugabe erklatschten. Was könnte dazu besser passen, als das sehnsuchtsvolle italienische Lied der Berge „La Montanara“. Doch nicht allein die Chorgemeinschaft Kicklingen-Fristingen erfreute das Publikum des Frühlingskonzerts. Mit Tempo und spielerischer Präzision überzeugte das Akkordeon-Ensemble der Rieser Musikschule unter der Leitung Wladimir Dederer mit Polka, Tango, Walzer, einem Abba-Medley und Summertimes Variations von George Gershwin die Zuhörer.

Zum großartigen mit viel Beifall belohnten Konzert hatte auch Fristingens Stadtrat Alexander Lehmann beigetragen. Mit amüsanten und erklärenden Texten führte er in das Liedgut der Chorgemeinschaft und die Musikstücke des Akkordeonensembles ein.

