vor 55 Min.

Musikantenfamilie spielt am Muttertag

Am Sonntag ist in Dischingen viel los

Seit nahezu 20 Jahren erfreut zum Muttertag die Musikantenfamilie Popp die Arche-Besucher. Für die Aktion „Freunde schaffen Freude“ sind am Sonntag, 12. Mai, nicht nur Mütter, sondern alle an einem integrativen Miteinander interessierten Mitmenschen in der sozialen und kulturellen Begegnungsstätte in Dischingen ab 14 Uhr willkommen. Die drei Popp-Geschwister Tatjana, Simon und Julian verstehen es, mit mitreißenden Melodien und zu Herzen gehenden Liedern das Publikum auch choreografisch zu begeistern. Da die Musikantenfamilie Popp wieder auf Gage verzichtet, kann mit dem Erlös für Menschen in Not Freude geschaffen werden. Es wird um Platzreservierung gebeten, unter Telefon 07327/5405.

Traditionell veranstaltet die Aktion „Freunde schaffen Freude“ am Montag, 13. Mai, den Stationenweg von Bissingen nach Buggenhofen. Mit dem Büchlein von Josefa Schmid geht es betend und singend um die Anliegen: ein menschenwürdiges Miteinander von Gesunden, Kranken, Behinderten und um Frieden unter den Menschen. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Kindergarten Bissingen. Die kleine Wallfahrt mit Maiandacht (etwa 19.15 Uhr) wird von Gemeindereferentin Regina Poppel aus Dischingen und vom Singkreis Demmingen begleitet. Bei Regen entfällt die Fußwallfahrt über den Stationenweg. Die Maiandacht beginnt dann um 18.30 Uhr in der Wallfahrtskirche. Im Anschluss an die Maiandacht ist Einkehr im „Maikäfer“ möglich. Anfragen unter Telefon 07327/5405. (pm)

Themen Folgen