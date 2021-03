vor 46 Min.

Na, auch ein Schnäppchen auf einem Dillinger Parkplatz gemacht?

Aus seinem Auto heraus hat ein Unbekannter am Freitagnachmittag in Dillingen Lederwaren verkauft. Die Polizei sucht Zeugen.

Einem 79-Jährigen bot der Unbekannte Lederwaren für 800 Euro an. Er sprach den älteren Herren am Freitag um 15 Uhr am Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Georg-Hogen-Ring in Dillingen an und zeigte ihm die waren. Zuerst lehnte der Rentner ab.

Nach anfänglichem Zögern ging der Mann in Dillingen auf das Angebot ein

Doch dann entschloss er sich doch zum Kauf einer Jacke für 45 Euro. Im Nachhinein kam dem 79-Jährigen aber der ganze Vorgang merkwürdig vor und er wandte sich an die Polizei. Hinweise zu dem Vorfall oder zu ähnlichen Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 entgegen. (pol)

