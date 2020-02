vor 56 Min.

Na, noch alte Lacke daheim? Das Müll-Mobil kommt

Das Schadstoffmobil kommt in die Region. Was es abholt und was nicht.

Giftige Farben und Lacke, Abbeizmittel, Abflussreiniger, Trockenbatterien, Akkus, Holzschutzmittel, Imprägniersprays, Lösungsmittel und mehr – all das nimmt das Schadstoffmobil des AWV Nordschwaben mit. Im Laufe des Jahres fährt es alle Gemeinden und Städte in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen an. Die Privathaushalte haben die Möglichkeit, ihre Problemabfälle wie etwa auch Autowasch- und -Pflegemittel, Backofenreiniger, Fleckentferner, Insektenbekämpfungs- und Unkrautvernichtungsmittel, Quecksilberthermometer, Waschbenzin, Zweikomponentenkleber und Spraydosen kostenlos abzugeben. Einzelne restentleerte Spraydosen können auch in den Containerstationen für Altglas und Dosen eingeworfen werden.

Termin: Samstag, 29. Februar, 2020

Am Samstag, 29. Februar, ist das Mobil in Glött, Villenbach, Zusamaltheim und am Recyclinghof in Gundelfingen/Lauingen. In Wertingen und Höchstädt macht das Schadstoffmobil dann am Freitag, 6. März, Station. Am Samstag, 14. März, unter anderem in Buttenwiesen. Zum letzten Mal im März ist das Schadstoffmobil dann am Wochenende 20./21. März unterwegs. So werden am Freitag, 20. März, Problemabfälle in Bissingen und Dillingen gesammelt.

Schadstoffe dürfen nicht vermischt werden

Giftige Farben, Lacke und Flüssigkeiten sollten in den Originalbehältnissen bleiben. Denn die verschiedenen Schadstoffe dürfen nicht miteinander vermischt werden. Außerdem soll der Problemmüll persönlich dem Fachpersonal vor Ort gegeben werden. Um eine zügige und schnelle Annahme zu gewährleisten, ist es hilfreich, wenn die verschiedenen Behältnisse in eine Kiste gestellt werden und so abgegeben werden.

Nicht angenommen werden asbesthaltige Abfälle, sie gehören auf die Deponie Binsberg, so der AWV. Wand- und Abtönfarben kommen in die Restmülltonne oder zum Sperrmüll. Außerdem gehören in die Restmülltonne: ausgehärtete Farb- und Lackreste, Glühbirnen, Halogenlampen, Kosmetika und Körperpflegemittel. (pm)

Lesen Sie auch: