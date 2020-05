13:05 Uhr

Nach Großbrand: Höchstädter müssen Trinkwasser abkochen

Der Edeka in Höchstädt wurde durch einen Großbrand zerstört. Die Bürger in Höchstädt und dem Stadtteil Sonderheim müssen jetzt ihr Trinkwasser abkochen.

Von Berthold Veh

Wer den Brand des Supermarkts in Höchstädt zunächst nicht mitbekommen hatte, wurde durch einen anderen Umstand darauf aufmerksam. Noch den ganzen Vormittag roch es in der Stadt nach dem Brand, der am Sonntag gegen 4.20 Uhr ausgebrochen war.

Wichtige Einkaufsmöglichkeit zerstört

Inzwischen hat Bürgermeister Gerrit Maneth eine Warnung herausgegeben. Aufgrund des Großbrands könnte im Zuge der Löscharbeiten eine geringfügige Verunreinigung des Trinkwassers erfolgt sein. "Nach enger Abstimmung und auf Anraten des Gesundheitsamtes Dillingen werden alle Bewohner und Betriebe im Stadtgebiet Höchstädt und Stadtteil Sonderheim gebeten, als Vorsichtsmaßnahme das Trinkwasser vor dem Verzehr bis auf Weiteres abzukochen", teilt der Rathauschef mit.

Maneth war bereits kurz nach der Alarmierung am Brandort, um sich ein Bild von dem Schaden zu machen. Zum Glück habe es offensichtlich keine Verletzten gegeben. Höchstädt hat nach Worten des Bürgermeisters aber eine wichtige Einkaufsmöglichkeit verloren.

Die Wasserqualität wird umfassend geprüft

Die Stadt Höchstädt, so Maneth weiter, hat bereits umgehend entsprechende Maßnahmen eingeleitet, um die Wasserqualität umfassend zu prüfen und die mögliche Verunreinigung zu beheben. Die Bevölkerung werde sofort informiert, sobald das Trinkwasser wieder uneingeschränkt nutzbar ist.

32 Bilder Der Edeka in Höchstädt steht in hellen Flammen Bild: Berthold Veh





In der Nacht auf Sonntag ist der Edeka-Supermarkt in Höchstädt niedergebrannt. Video: Berthold Veh





