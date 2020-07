vor 16 Min.

Nach Klagen: So wurde die Verkehrssicherheit in Donaualtheim erhöht

Plus Nach der Eröffnung der neuen B16 hatte es noch Klagen gegeben. Doch in den vergangenen Jahren ist in Donaualtheim in Sachen Verkehrsberuhigung einiges passiert.

Von Berthold Veh

Nach der Eröffnung der neuen Bundesstraße 16 hatte es in Donaualtheimer Bürgerversammlungen Klagen darüber gegeben, dass der Verkehr im Dillinger Stadtteil zugenommen habe. Forderungen nach einer Verkehrsberuhigung mit Tempo 30 wurden laut, Lastwagen sollte die Durchfahrt verboten werden. Die Stadt Dillingen hätte dies gerne durchgesetzt. Allerdings haben mehrere Stellen – ein Fachanwalt für Verkehrsrecht, die Polizei und letztlich auch die Regierung von Schwaben – darauf hingewiesen, dass dies rechtlich nicht möglich ist.

Donaualtheim: So hat sich die Verkehrssicherheit erhöht

In Sachen Verkehrssicherheit hat sich dennoch einiges in Donaualtheim getan. Darüber ließen sich die Mitglieder des Umwelt- und Verkehrsausschusses in ihrer jüngsten Sitzung informieren. Derzeit fahren täglich noch etwa 4500 Fahrzeuge im Durchschnitt täglich durch den Ort. Die Geschwindigkeit dürfte sich dabei vermindert haben. Denn der Landkreis hat an den Ortseingängen mehr als eine Million Euro in den Umbau der Kreisstraße DLG 22 investiert. Mit der Konsequenz, dass Autofahrer nicht mehr direkt über die Neresheimer Straße und die Hackenbergstraße in den Ort brettern können, sondern vorher von der inzwischen vorfahrtsberechtigten DLG 22 in diese Straßen abbiegen müssen. Aber dies ist nicht alles: Neue Geh- und Radwege wurden geschaffen, an beiden nördlichen Ortsausgängen sowie am Friedhof baute der Landkreis Verkehrsinseln ein. Die Stadt Dillingen hat zudem einen zusätzlichen Parkplatz am Friedhof geschaffen. Bisher hatten Autofahrer ihre Wagen bei Beerdigungen häufig entlang der Kreisstraße geparkt.

Ordnungsamtsleiter Roland Hungbaur wies in der Sitzung auf weitere Projekte für mehr Verkehrssicherheit hin. Bereits 2011 sei in Donaualtheim eine Fußgängerampel in der Marienstraße installiert worden. Dadurch werde der Schulweg für Schüler sicherer. An der Bushaltestelle am Josef-Litzel-Ring wurde das Verkehrszeichen „Freiwillig 30 km/h“ angebracht. Und am südlichen Ortseingang von Donaualtheim ist inzwischen bei Kosten von etwa 150000 Euro eine Verkehrsinsel eingebaut worden. Radler aus beziehungsweise in Richtung Schretzheim können so die Straße leichter queren. Zudem sorge die Verkehrsinsel dafür, dass auf der Marienstraße langsamer gefahren werde.

Einige Ideen ließen sich nicht umsetzen

Einige Ideen ließen sich nicht umsetzen. Neben Tempo 30 und dem Lkw-Durchfahrtsverbot ist dies die Änderung der Vorfahrt von der Altheimer Straße (aus Süden kommend) in die Siemens-Straße. Dadurch würden laut Fachplaner querende Radler gefährdet – eine Einschätzung, die auch die Polizei teilt. Auch die Einrichtung von Radfahrschutzstreifen in der Ortsdurchfahrt würden laut Planer zu keiner Verbesserung der Verkehrssicherheit führen. Der Verkehrssicherheitsbeirat, dem unter anderem die Polizei angehört, hat sich auch mit dem Thema befasst. Er kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass mit der Markierung von Schutzstreifen die Situation nicht verbessert werde.

Im Übrigen hat der Verkehr nach der Eröffnung der neuen B16 in Donaualtheim – entgegen dem Empfinden einiger Bürger – gar nicht zugenommen. Bereits im Jahr 2004 waren nach Messungen des Staatlichen Bauamts etwa 5600 Fahrzeuge täglich auf der Ortsdurchfahrt in Donaualtheim unterwegs. Diese Zahl wurde 2017 von der Stadt in der Bürgerversammlung in Donaualtheim präsentiert. Laut Prognose wären es ohne eine neue B16 im Jahr 2020 ebenfalls rund 5600 Fahrzeuge täglich gewesen. Mit der neuen Bundesstraße sollten es im Jahr 2020 laut Prognose des Staatlichen Bauamts 5300 Fahrzeuge pro Tag sein. Im Juli 2017 hat die Stadt Dillingen einen Tageswert von knapp 4400 Fahrzeugen in Donaualtheim gemessen. Ordnungsamtsleiter Hungbaur kündigte an, dass es demnächst neue Messungen der Stadt geben wird. Dann könne die Verkehrsentwicklung im Dillinger Stadtteil und der Effekt der Maßnahmen genau beurteilt werden.

